As ações das SAD do Sporting e do Benfica reagem esta segunda-feira às contas do primeiro semestre fiscal que os dois clubes publicaram após o fecho da última sessão. A Sporting SAD registou um resultado líquido negativo de 6,9 milhões de euros, o que compara com os lucros 2,8 milhões de euros obtidos no período homólogo. Já a SAD do Benfica registou 8,2 milhões de euros de lucro, uma queda de 92,1% influenciada pela inclusão, no período homólogo, da transferência por 126 milhões de João Félix para o Atlético de Madrid e pela não presença este ano na fase de grupos da Liga dos Campeões. As ações do Sporting reagem também ao empate no Dragão, que mantém os verde e brancos a 10 pontos dos campeões nacionais.