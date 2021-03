Hoje a associação comercial norte-americana American Petroleum Institute (API) vai revelar os dados dos stocks de crude no país na semana passada. No dia seguinte será a vez de serem conhecidos os números oficiais da Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia), que divulga os níveis dos inventários de crude dos EUA, bem como os stocks de destilados e gasolina. A evolução das reservas norte-americanas é seguida sempre com muita atenção e é um dado que mexe com os preços da matéria-prima.