Sonae vende 17 lojas da Worten em Espanha à MediaMarkt e fecha outras 14

A Sonae reestruturou a operação da Worten em Espanha, concentrando-se no canal online, e decidiu vender 17 lojas no país vizinho à MediaMarkt e encerrar outras 14. Das 47 lojas da Worten em Espanha permanecerão abertas apenas as 16 com melhor desempenho, informou esta quarta-feira o grupo liderado por Cláudia Azevedo em comunicado enviado à CMVM.Num comunicado de imprensa, a Worten indica que "decidiu acelerar a digitalização do seu negócio naquele país [Espanha], concentrando esforços no canal digital e assegurando uma rentabilidade positiva em 2021".

As vendas através do canal online em Espanha têm vindo a "crescer significativamente nos últimos anos", tendo nos primeiros nove meses do ano passado, período marcado pela pandemia, mais do que duplicado face ao período homólogo.



Este desempenho "veio acelerar a decisão de focar a operação na loja online e nas 16 lojas físicas com maior rentabilidade", assinala a empresa.





Assim, "a Worten Espanha decidiu vender 17 lojas à MediaMarkt e encerrar outras 14 lojas".



"A transação com a MediaMarkt prevê ainda a transferência de 270 colaboradores, o que contribui para preservar 73% dos atuais postos de trabalho da Worten Espanha", sublinha o comunicado.



Após esta operação, a Worten Espanha passará para uma rentabilidade positiva este ano, estima a empresa. Adicionalmente, a reorganização no país vizinho mantém o volume de negócios da Worten acima dos mil milhões de euros e permitirá melhorar a margem EBITDA dos 5,2% registados em 2019 para mais de 6,5%, afirma a empresa.



A alienação das lojas à MediaMarkt aguarda aprovação por parte da Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência espanhola e deverá concretizar-se ainda no primeiro trimestre deste ano, refere a Worten.



"No atual contexto de transformação do setor, acelerada pela atual crise pandémica, decidimos fazer mudanças estruturais, para garantir resultados operacionais positivos em Espanha em 2021", diz José Vieira de Almeida, "Country Manager" da Worten Espanha, citado em comunicado.



Já Alberto Álvarez Ayuso, "General Managing Director" da MediaMarkt Iberia, considera que "o acordo proposto também reflete a nossa aposta clara num compromisso com o modelo omnicanal, com 17 novas lojas para impulsionar as nossas vendas online com novos pontos de entrega e recolha de compras feitas online".