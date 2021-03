O Supremo Tribunal Federal brasileiro decidiu ontem que as condenações do antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, relacionadas com a operação Lava Jato, foram proferidas por um tribunal sem competência para o fazer. Assim, as condenações foram anuladas e Lula poderá candidatar-se nas eleições presidenciais de 2022. Assim que a notícia foi veiculada, o real afundou face ao dólar, a fechar no nível mais baixo desde maio do ano passado.