O instituto que gere a dívida pública (IGCP) avança hoje com um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, com o objetivo de angariar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros. O instituto liderado por Cristina Casalinho vai emitir títulos com maturidade em 16 de julho de 2021 (três meses) e 18 de março de 2022 (11 meses). No último leilão de títulos de dívida de curto prazo, a 17 de março, o IGCP conseguiu financiar-se com uma taxa negativa recorde de -0,527% na maturidade a 12 meses.