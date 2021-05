Para refletir o impacto do aumento de capital, as ações da Mota-Engil ajustam esta quinta-feira para um novo preço teórico, que é calculado descontando à cotação da ação o valor teórico de um direito que permite subscrever as novas ações. Contudo, o valor teórico destes títulos é nulo, pelo que esta quinta-feira a cotação da Mota-Engil não deverá sofrer o ajuste técnico em função do aumento de capital. Quem no fecho da sessão de quarta-feira tinha uma carteira com 1.000 ações da Mota-Engil manterá hoje as mesmas mil ações (com uma cotação de 1,437 euros), adicionadas de mil direitos. Estes títulos permitem a subscrição de 432 novas ações da Mota-Engil (0,43211 ações por direito), a 1,50 euros cada uma. Dado que a construtora está a negociar em bolsa com uma cotação inferior ao preço do aumento de capital, não há qualquer racional económico em participar na operação. Os investidores que pretendem comprar ações da Mota-Engil podem fazê-lo diretamente na bolsa por um preço mais baixo.