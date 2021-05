O Eurostat divulga os dados de maio relativos ao sentimento económico, na indústria e nos serviços, e à confiança dos consumidores na Zona Euro. Destaque também, ainda na Europa, para os números do PIB do primeiro trimestre e da inflação de maio em França, bem como para as vendas a retalho de abril em Espanha. Nos EUA, fica a conhecer-se a evolução dos números do consumo em abril e o sentimento dos consumidores em maio – medido pela Universidade do Michigan.