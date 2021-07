A época de divulgação de resultados trimestrais continua a todo o vapor. Hoje são conhecidos dados sobre os resultados da multinacional norte-americana de serviços financeiros Charles Schwab no segundo trimestre do ano. Também a Kansas City Southern, uma empresa de revelo no setor da ferrovia nos EUA, dá a conhecer os resultados financeiros. Ambas as informações são divulgadas antes da abertura do mercado. Leia Também Emissão do Benfica: Investidores autorizados a anular ofertas até ao fim