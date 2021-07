Inflação na Zona Euro desacelera para 1,9% em junho, abaixo da meta do BCE

taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 0,5% em junho deste ano , o que representa uma queda de 0,7 pontos percentuais face aos 1,2% registados em maio, de acordo com a estimativa rápida divulgada pelo INE (Instituto Nacional de Estatística), nesta quarta-feira.

a inflação registou uma subida em termos mensais de 0,1% em junho.

O índice preços do consumidor da Zona Euro deverá sofrer um abrandamento 0,1 pontos percentuais para os 1,9% em junho deste ano, comparando com o mesmo mês de 2020, de acordo com a estimativa rápida divulgada nesta quarta-feira pelo Eurostat, o instituto de estatística da União Europeia (UE).Na mesma nota, a entidade mostra que as componentes que mais contribuíram para este desfecho foram a energia (com uma subida homóloga de 12,5%, face aos 13,1% em maio), seguido dos bens industriais não energéticos (1,2% em junho vs 0,7% em maio), os serviços (0,7% em junho e 1,1% em maio) e comida, álcool e tabaco (0,6% em junho e 0,5% em maio).Apesar da subida homóloga em termos gerais, vários países registaram um valor negativo deste indicador, como foi o caso do Chipre (-2,2%), da Grécia (-1,9%) ou da Estónia (-1,6%). Na ponta oposta desta tabela estão Eslováquia (+1,8%), Países Baixos (+1,7%) e Áustria (+1,1%).Ainda assim, em termos mensais registou-se uma subida de preços na Zona Euro de 0,3% em junho deste ano, motivada pelos produtos de energia (1,2%).Em Portugal, a Mas em cadeia,