Com os investidores a dedicar um olhar atento a um possível abrandamento da procura por petróleo, hoje é dia de conhecer os dados sobre os inventários de crude nos EUA na semana passada. Os dados são revelados pelo American Petroleum Institute, permitindo obter uma visão sobre a procura de petróleo na maior economia do mundo, nomeadamente por parte das refinarias. Caso os números apontem para stocks acima do esperado, tal poderá ser sinal de um abrandamento da procura - o que será contextualizado com a passagem do furacão Ida no país. Amanhã será dia de divulgação dos números oficiais das reservas de crude na semana passada, apresentados pelo Departamento norte-americano da Energia.