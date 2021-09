EDP Renováveis reforça presença no Chile com novo contrato a 15 anos

A EDP Renováveis reforçou a presença no Chile com um novo negócio, quatro meses depois de ter entrado no país. A empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade anunciou esta terça-feira que lhe foi atribuído um novo contrato de aquisição de energia (CAE) a 15 anos no leilão de energia renovável chileno.O contrato é para a venda da energia produzida pelo projeto eólico San Andres de 120 MW, situado em La Araucania. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis explicou que antecipa que o projeto eólico inicie operações em 2025 e que evite 90 milhares de toneladas de emissões anuais de CO2."O sucesso da EDPR em assegurar novos CAE reforça a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com perfil de baixo risco que fomentam a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia", explica. Na sequência da entrada no Chile em maio de 2021, a EDP Renováveis tem agora 0,2 GW de capacidade assegurada que entrará em operação no país até 2025.