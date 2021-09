Nesta quinta-feira serão divulgados vários indicadores que irão prender a atenção dos investidores. Nos EUA serão anunciados os pedidos de subsídio de desemprego referentes à semana terminada a 4 de setembro. Depois dos dados do emprego abaixo do esperado na passada sexta-feira, as atenções estão voltadas para este dado. Por cá, o INE divulga as estatísticas do comércio internacional e ainda o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria.