Decorre hoje na Alemanha um leilão de obrigações do Tesouro (Bunds) a 10 anos. Na sexta-feira, os juros das Bunds nesta maturidade mantiveram-se em -0,35% no mercado obrigacionista depois de terem registado na véspera a maior queda desde julho – após o BCE ter dito que vai reduzir de forma moderada ("recalibrar") o seu programa de compras de emergência pandémica no quarto trimestre (mas sem sinalizar um "tapering"). No leilão de Bunds a 10 anos que decorreu a 8 de setembro, a Alemanha disse que os custos de financiamento aumentaram para o nível mais elevado desde outubro de 2011. O Tesouro alemão vendeu o equivalente a 4,07 mil milhões de euros de dívida a 10 anos, com uma "yield" média de 2,06% (contra 1,8% num leilão de agosto para obrigações nesta maturidade). Também em França irá haver hoje um leilão, mas de bilhetes do Tesouro, com vencimentos a 3, 6 e 12 meses. Fora da Europa, há leilão de BT a 3 e 6 meses nos Estados Unidos.