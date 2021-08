Galp paga dividendo de 25 cêntimos por ação a partir de 16 de setembro

A Galp Energia vai distribuir, de forma antecipada, 25 cêntimos por ação a cada detentor de títulos a partir do próximo dia 16 de setembro. Este valor é já referente ao prémio que diz respeito à operação deste ano, confirmou fonte da empresa ao Negócios, após comunicado à Comissão de Mercado de valores Mobiliários (CMVM)."O Conselho de Administração da Galp Energia, SGPS, S.A. aprovou, no dia 20 de agosto de 2021, o pagamento de dividendos, a título de adiantamento sobre lucros, no valor de 0,25 euros por ação", comunicou a petrolífera liderada por Andy Brown ao regulador do mercado.Este montante está incluído nos 50 cêntimos que a empresa anunciou em junho deste ano , como dividendo intercalar referente à operação de 2021, que até pode vir a superar esse valor, segundo anunciou, na altura.A tranche total sobre os resultados deste ano será paga apenas após aprovação em Assembleia Geral em 2022, sendo que estão definidos 25 cêntimos de dividendo base, a que acresce os tais 50 cêntimos intercalares. Considerando esse total potencial de 75 cêntimos por ação, a Galp Energia poderá distribuir cerca de 621 milhões de euros.Face à operação do ano anterior a petrolífera já tinha distribuido 35 cêntimos em maio. Os dividendos serão pagos através da Central de Valores Mobiliários, sendo o agente pagador o Banco Santander Totta.

Nos primeiros seis meses do ano, a Galp obteve 166 milhões de euros de lucro, face ao mesmo período do ano anterior. Nessa altura, a empresa obteve perdas de 22 milhões. Os resultados líquidos do segundo trimestre cifraram-se em 140 milhões de euros. A Galp encerrou a sessão desta segunda-feira a valorizar 0,07% para 8,63 euros.