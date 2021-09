Leia Também A sua semana dia-a-dia: Apple lança novos produtos, TAP responde à AR A Apple promove o seu maior evento anual, com o lançamento de novos produtos. O mercado espera que a tecnológica norte-americana anuncie o sucessor do iPhone 12, apresentado no ano passado, o primeiro da linha a contar com conetividade 5G, mas outros produtos também poderão chegar ao mercado. No ano passado, recorde-se, a empresa aproveitou o evento anual para lançar "tablets" iPad e relógios Apple Watch.