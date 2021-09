A sua semana dia-a-dia: Apple lança novos produtos, TAP responde à AR

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vai publicar o seu relatório mensal, onde divulga as previsões de procura da matéria-prima. Os preços do petróleo recuperaram na semana passada, depois de várias sessões de incerteza, marcadas pelo impacto do furacão Ida. O petróleo negociado em Londres, que serve de referência para Portugal, esteve a cotar acima dos 70 dólares por barril.