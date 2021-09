Como evoluíram as rendas no País

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as estatísticas de rendas da habitação ao nível local, no segundo trimestre do ano. Nos primeiros três meses do ano, o valor mediano das rendas de alojamentos familiares, nos novos contratos de arrendamento, tinha-se fixado em 5,80 euros por metro quadrado no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 5,5% face a igual período do ano anterior.