Reunião da OPEP+ na agenda do petróleo

Continua a decorrer a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), de onde sairão novidades ligadas aos números da produção de petróleo. Com o surgimento da variante ómicron os preços do petróleo têm oscilado entre perdas e ganhos, com os investidores a tentar perceber se a subida de casos poderá ditar mais restrições que possam penalizar a procura por petróleo.