Subsídios de desemprego nos EUA caem para valor mais baixo em 52 anos

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos caíram, na semana passada, para o valor mais baixo registado desde 1969. Os números divulgados esta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho norte-americano apontam para uma recuperação no mercado de trabalho e podem dar força à retirada de estímulos por parte da Fed.O número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego, já com o ajuste sazonal, costuma cair habitualmente na altura do Natal, devido aos reforços inerentes à época festiva. Mas, apesar de se antever já uma descida nos números, não se esperava que esses caíssem 27% face ao valor registado na semana anterior, para 199 mil.Contas feitas, na semana terminada a 20 de novembro, registaram-se menos 71 mil pedidos de desemprego. O valor supreendeu os economistas que antecipavam uma redução nos pedidos de desemprego na ordem dos 10 mil. A queda foi, no entanto, quase sete vezes superior e atingiu valores nunca vistos desde novembro de 1969.Numa altura em que a Reserva Federal norte-americana se prepara para iniciar a retirada dos estímulos monetários devido à subida da inflação para máximos de 30 anos, a queda nos pedidos iniciais de subsídio de desemprego vem dar aos decisores da Fed mais um argumento para acelerar o chamado 'tapering'.Na última reunião do banco central, no ínicio de novembro , a entidade liderada por Jerome Powell sinalizou que vai começar já no final de novembro o processo de retirada de estímulos monetários, à economia com reduções mensais de 15 mil milhões de dólares na compra de ativos.