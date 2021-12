As ações das companhias aéreas poderão estar hoje a reagir à luz verde de Bruxelas ao plano de reestruturação da TAP, com o Governo a injetar um total de 3,2 mil milhões de euros na transportadora. Este montante inclui os 1,2 mil milhões de euros já disponibilizados pelo Executivo. Com esta autorização fica também assegurado que a TAP não terá de fazer mais despedimentos, cortar salários ou devolver aviões. Para aprovar o plano, Bruxelas exigiu contrapartidas. Uma delas é a cedência de 18 "slots" (direito de aterrar e descolar em aeroportos congestionados), uma reivindicação de companhias aéreas de baixo custo, como é o caso da Ryanair e easyJet.