A petrolífera portuguesa apresenta os resultados relativos a 2021. Segundo as previsões dos analistas consultados pela agência Bloomberg, a Galp Energia deverá ter regiostado um resultado líquido de 152,8 milhões de euros, no último trimestre do ano. Considerando que a galp fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 327 milhões de euros, a petrolífera deverá fechar o ano com lucros de 479,8 milhões, regressando aos lucros depois dos prejuízos de 42 milhões de euros registados em 2020.