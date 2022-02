PSI-20 cai 0,22% no arranque com Galp a desvalorizar mais de 2,6%

Leia Também 5 Coisas que precisa de saber para começar o dia

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta segunda-feira a desvalorizar 0,22% para 5.620,07 pontos, nesta altura em contraciclo com as praças europeias. A possibilidade de um encontro entre Joe Biden e Vladimir Putin, hipótese já admitida pelo presidente norte-americano, está a gerar algum otimismo entre os investidores europeus sobre um amenizar da tensão na Ucrânia.Em Lisboa, das 19 cotadas que compõem o índice de referência português, cinco estão a negociar em alta, 11 estão a cair e três seguiam inalteradas: Mota-Engil, Novabase e a REN.A Galp está no centro das atenções neste arranque de sessão, depois de ter anunciado antes da abertura do mercado que registou um lucro de 457 milhões de euros em 2021 , resultado que contrasta com os prejuízos de 42 milhões de euros reportados em 2020. A empresa liderada por Andy Brown anunciou ainda que vai fazer uma atualização em alta do dividendo a pagar aos acionistas, passando dos 50 cêntimos para 52 cêntimos em 2022. No arranque, a petrolífera é a empresa que mais pesa do lado das quedas, a desvalorizar 2,62% para 9,738 euros.De acordo com os dados da Bloomberg, a cotada ficou abaixo das estimativas dos analistas no quarto trimestre. De acordo com o consenso da Bloomberg, eram antecipados 152,8 milhões de euros de lucro no quarto trimestre, contra os 130 milhões apresentados pela companhia. Também o EBITDA ficou aquém do esperado - a Galp apresentou 644 milhões de euros neste indicador, contra as estimativas de 664,1 milhões.A Ibersol está igualmente em terreno negativo neste arranque, a ceder 0,73% para 5,44 euros por ação, depois de na semana passada ter registado ganhos significativos devido à oferta recebida para vender os restaurantes Burger King em Portugal e Espanha.Nas telecom, a Nos está no vermelho, a depreciar 0,63% para 3,490 euros. No retalho, tanto o peso-pesado Jerónimo Martins como a Sonae estão a negociar em terreno negativo, a ceder 0,05% (19,98 euros) e 0,2% (1,002 euros), respetivamente.Já do lado dos ganhos, os pesos-pesados BCP, EDP e a EDP Renováveis estão a travar maiores perdas na bolsa de Lisboa.O BCP está a valorizar 1,08% para 0,20 euros por ação. Já entre as cotadas do grupo EDP, a casa-mãe valoriza 0,5% para 3,982 euros por ação, enquanto a EDP Renováveis está a valorizar 0,05% para 18,41 euros por ação.Na sexta-feira passada, os analistas do Goldman Sachs baixaram o preço-alvo para os títulos da EDP e da EDP Renováveis. No mesmo dia, também o BNP Paribas reduziu o preço-alvo da EDP para 4,5 euros, enquanto a AlphaValue aumentou o preço-alvo para as ações da elétrica.(notícia atualizada às 08:26)