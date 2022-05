Menos de uma semana depois de a Fed ter anunciado um aumento da taxa de referência de 50 pontos base, vários membros do banco central discursam em diversos eventos. Os investidores vão estar de olhos postos nas palavras da representante de Cleveland, Loretta Mester, e do de Atlanta, Raphael Bostic, bem como do de Nova Iorque, John Williams. Também o governador Christopher Waller vai falar esta terça-feira.