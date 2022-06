O dia vai ser cheio ao nível dos dados económicos. Por cá, o principal é o comércio internacional em abril, que será divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística depois de, em março, as exportações portuguesas de bens terem aumentado 13,6%. Já as importações subiram 30% face ao mesmo mês do ano passado. Há ainda estatísticas do índice de volume de negócios nos serviços em abril, bem como da construção e obras licenciadas e concluídas no primeiro trimestre do ano.