O dia vai ser também marcado pela apresentação, na Alemanha, do Ifo, o indicador do ambiente empresarial, que mede o sentimento dos empresários e expectativas para os próximos seis meses. Este índice é apresentado num contexto de crise no país, com Berlim a elevar na quinta-feira o nível de alarme sobre o abastecimento de gás. Ainda esta sexta-feira são anunciados dados relativos ao PIB espanhol. Espanha foi uma das economias europeias mais afetadas pela Covid-19 em 2020, com uma queda de 10,8% do PIB. No primeiro trimestre de 2022, a economia espanhola cresceu apenas 0,3%