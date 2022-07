A época de resultados já arrancou na bolsa de Lisboa. A Nos obteve 85,3 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses do ano, o que traduz um crescimento homólogo de 15,5%, informou esta quarta-feira a operadora liderada por Miguel Almeida, que será a reagir a estes dados. Também a Navigator vai divulgar, já após o fecho do mercado, as contas relativas ao terceiro trimestre do ano.