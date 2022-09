A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) encontra-se com os parceiros conhecidos como OPEP+ para ajustar a estratégia de produção nos próximos meses. A reunião segue-se aos comentários do Ministro da Energia da Arábia Saudita, que avançou ser possível uma redução da oferta apesar da pressão dos EUA no sentimento contrário. Leia Também Pacote do Governo conta com reduções fiscais na energia, avança Marques Mendes