Esta terça-feira vai ser próspera em dados que servirão para medir o pulso da economia mundial e com potencial para destabilizar os mercados financeiros. Sairão os números da inflação de agosto dos EUA, Espanha e Alemanha, também dados do desemprego no Reino Unido, o PIB dos países do G20 e até as estatísticas trimestrais dos fundos de pensões da Zona Euro.