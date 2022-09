5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Os mercados, principalmente na Europa, vão reagir à "viragem à direita" de Itália após a vitória, com uma clara maioria, da coligação de centro-direita liderada por Giorgia Meloni. As palavras de Christine Lagarde, numa audição no Parlamento Europeu, também irão dominar o dia.



Reação a vitória de Meloni Os mercados, particularmente os europeus, reagem à vitória de Giorgia Meloni nas eleições italianas. A terceira maior economia da Zona Euro virou à direita com a coligação centro-direita a alcançar uma clara maioria absoluta quer na Câmara dos Deputados quer no Senado. Clima de negócios na Alemanha O instituto alemão Ifo divulga o índice do clima empresarial na Alemanha em setembro, estimando-se que tenha descido para de 88,5 para 85,7 pontos. Lagarde ouvida por eurodeputados A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, vai falar perante o Comité dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. Preços das casas no Reino Unido É hoje conhecido o índice de preços da habitação no Reino Unido em setembro. Em agosto, os preços das casas apresentaram uma subida homóloga de 10%. Balança comercial brasileira São divulgados os dados das exportações e importações brasileiras até setembro. O excedente comercial brasileiro deverá cair significativamente face aos números de agosto, segundo os analistas.

