O Instituto Nacional de Estatística divulga hoje o índice de preços na produção industrial relativamente a novembro, bem como as estatísticas do comércio relativas a 2021. No resto da Europa, o Eurostat apresenta a estimativa rápida do índice de confiança dos consumidores na UE e na Zona Euro, relativo a dezembro. Já a Alemanha revela os preços no produtor relativamente a novembro, o que vai permitir compreender melhor o estado da maior economia europeia.