A presidente do BCE, Christine Lagarde, será ouvida num discurso gravado via vídeo para a conferência "Croácia, o 20.º membro da Zona Euro", em Zagreb. O discurso terá como tema "o euro como garantia de resiliência". Neste mesmo dia vai também discursar Kerstin af Jochnick, membro do conselho de supervisão do BCE.