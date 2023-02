O Eurostat divulga uma segunda estimativa referente aos dados do emprego e evolução do PIB no quarto trimestre de 2022, com mais países incluídos na análise. Os dados da primeira estimativa referem que a economia da Zona Euro cresceu 1,9% no quarto trimestre de 2022 em termos homólogos e 0,1% em cadeia. Já na União Europeia (UE), o PIB aumentou 1,8% face ao mesmo período de 2021 e estabilizou em cadeia.