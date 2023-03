O Banco Central Europeu (BCE) vai dar a conhecer esta quinta-feira a ata da reunião de política monetária do Conselho de Governadores de 1 e 2 de fevereiro. O membro do BCE, Gabriel Makhlouf, disse numa entrevista ao Wall Street Journal que o banco poderia aumentar as taxas de juro acima de 3,5% e que não é provável que as reduza novamente este ano.