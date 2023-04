5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O novo Programa de Estabilidade que será conhecido esta segunda-feira poderá atualizar o cenário macroeconómico do Governo – que antecipa ainda um crescimento do PIB em 1,3% e uma inflação de 4% neste ano – bem como as perspetivas orçamentais, após resultados bem melhores do que o esperados no défice e na dívida pública no ano passado.