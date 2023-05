Na sessão europeia, os investidores vão estar a reagir à decisão da Reserva Federal (Fed) norte-americana de voltar a subir a taxa dos fundos federais em 25 pontos bance e de manter a redução da dívida em carteira. O mercado vai estar ainda a digerir as palavras do presidente do banco central. Jerome Powell assegurou que não foi discutida a possibilidade de uma pausa no próximo encontro do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) em junho.