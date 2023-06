Em março, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares em Portugal aumentou de 0,65% para 0,9%, o que representa uma subida de 0,25 pontos percentuais em relação a fevereiro. Esta foi a maior subida desde outubro de 2011, embora Portugal mantenha o segundo valor mais baixo entre os países da Zona Euro. Os novos dados do Banco de Portugal vão mostrar se a resposta dos bancos à fuga dos depósitos se mantém. Isto no mesmo dia em que começam a ser comercializados os novos certificados de aforro, agora da série F, com um juro mais baixo do que os da série E (cuja comercialização foi suspensa na passada sexta-feira).