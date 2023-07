É dia de conhecer os números oficiais do emprego de junho nos Estados Unidos, depois de um aumento surpresa em maio. As estimativas da Bloomberg apontam para a criação de 213 mil empregos, revelando que o mercado laboral se mantém robusto. Irá também saber-se qual o nível da taxa de desemprego. Estes dados são particularmente relevantes numa altura em que dados do setor privado, divulgados na quarta-feira, mostraram que o setor mantém-se resiliente, o que alimentou a expectativa dos investidores de que os juros vão continuar a subir e atirou as bolsas e matérias-primas como o ouro e o petróleo para o vermelho e colocou os juros a agravarem-se.