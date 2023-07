A REN - Redes Energéticas Nacionais anunciou ontem que entre janeiro e junho de 2023 aumentou o seu resultado líquido em 37,5% para 63 milhões de euros, por comparação com o período homólogo. De acordo com o comunicado enviado pela empresa, este resultado teve como base "um robusto desempenho operacional, a redução dos custos operacionais e a contribuição da atividade internacional". O anúncio das contas foi feito já depois do fecho da bolsa, pelo que as ações estarão a reagir na sessão desta sexta-feira.