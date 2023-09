O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os dados finais da atividade turística e os números preliminares do transporte aéreo referentes a julho. As estimativas rápidas indicam que o número de hóspedes cresceu neste mês, em termos homólogos, 4,1% para 3,2 milhões de hóspedes com um total de 8,8 milhões de dormidas, uma subida de 1,3%.