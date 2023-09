O Instituto Nacional de Estatística divulga vários dados nesta sexta-feira, nomeadamente as contas nacionais do segundo trimestre (e de 2021), bem como os principais agregados das administrações públicas em 2022 e a segunda notificação do procedimento dos défices excessivos (PDE). As notificações do PDE devem ser entregues pelos Estados-membros antes dos dias 1 de abril e 1 de outubro de cada ano.