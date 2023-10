A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos. Este é um indicador seguido com atenção pelos investidores no mercado petrolífero, especialmente do outro lado do Atlântico, numa altura em que os preços do petróleo têm estado no radar dos investidores, com os receios de que a guerra entre o Hamas e Israel se estenda ao resto do Médio Oriente.