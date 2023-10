5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A situação no Médio Oriente domina as atenções e hoje o Banco Central de Israel decide sobre a política monetária, estando pressionado pela desvalorização da moeda do país. Por cá, são divulgados dados sobre o endividamento do setor não financeiro e na Europa será conhecida a confiança dos consumidores do bloco do euro.



Israel tenta defender a sua moeda O banco central de Israel reúne-se para decidir sobre a política monetária no país, num momento de tensão. Os "traders" aumentaram as apostas contra a divisa israelita, o shekel, pondo pressão para que os decisores mantenham as taxas de juro inalteradas para estabilizar a moeda, isto numa altura em que os custos da guerra estão a penalizar a economia do país. A aplicação em poupanças dos portugueses O dinheiro aplicado pelas famílias em produtos de poupança do Estado sobe há 17 meses consecutivos. Em agosto, o "stock" de certificados de aforro aumentou 258,26 milhões de euros, mais que compensando o recuo nos certificados do Tesouro. O Banco de Portugal divulga esta segunda-feira dados relativos a setembro. "Earnings season" nos EUA e Europa A época de divulgação das contas trimestrais das empresas prossegue quer na Europa quer nos EUA. Hoje ficamos a saber os resultados de nomes como a Philips, Sandvik, UniCredit ou First Republic Bank. Confiança dos consumidores na Zona Euro continua a deteriorar-se? A Comissão Europeia divulga os dados da confiança dos consumidores na Zona Euro relativos a outubro. Os analistas estimam que o índice caia dos atuais -17,8 pontos para os -18,1 pontos. A eclosão do conflito entre Israel e o Hamas, bem como a persistência da inflação e as perspetivas de um período longo de taxas de juro elevadas pesam na avaliação que os consumidores europeus fazem quanto às perspetivas económicas. Rescaldo de eleições na Argentina e Suíça Os mercados vão reagir aos resultados das eleições que decorreram este domingo na Argentina e na Suíça. No país sul-americano, o libertário Javier Milei liderava as intenções de voto para ser o próximo Presidente. Os seus maiores rivais são Sergio Massa, atual ministro da Economia, e a conservadora Patricia Bullrich. Já na Suíça, sem surpresas, os populistas de direita reforçaram a sua força no Parlamento, enquanto os Verdes foram os grandes derrotados.

