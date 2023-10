Os acionistas da Cofina votam esta quinta-feira se aceitam a proposta de compra da totalidade do capital da subsidiária Cofina Media - dona do Correio da Manhã, CMTV, Negócios, Record e Sábado - apresentada pela Expressão Livre - que agrupa atuais e antigos quadros da empresa e também outros investidores, nomeadamente Cristiano Ronaldo - que corporiza um "management buy out" (MBO). A proposta da Media Capital já não estará em cima da mesa, uma vez que a dona da TVI retirou a oferta ao considerar que "a sociedade selecionou e aceitou a BAFO [best and final offer] do MBO, tendo já sido, inclusivamente, celebrado o contrato de compra e venda de ações incluído na BAFO do MBO e cuja conclusão da transação está igualmente condicionada à aprovação em Assembleia Geral, considera que a BAFO da Media Capital deixou de ter validade".