O governador do banco central da Áustria Robert Holzmann e o homólogo finlandês Tuomas Välimäki (ambos membros do conselho do BCE), bem como o governador húngaro Gyorgy Matolcsy vão discursar esta segunda-feira em Viena, enquanto o economista-chefe do Banco de Inglaterra Huw Pill vai participar numa sessão de perguntas e respostas sobre o último encontro de política monetária. Terça-feira também o alemão Joachim Nagel vai falar em Londres.