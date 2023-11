A Moody’s cortou na sexta-feira, já após o fecho do mercado, o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida soberana) dos Estados Unidos, que passou de estável para negativo. A justificar esta decisão estão os enormes défices orçamentais e com a menor capacidade para suportar o encargo do serviço da dívida. As Treasuries estarão esta segunda-feira a reagir.