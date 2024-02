O INE divulga as estatísticas do emprego relativas ao quarto trimestre do ano passado. Entre julho e setembro, a população empregada aumentou 0,5% (26,8 mil) em relação ao trimestre anterior e 2,2% face ao mesmo período do ano anterior. Um dia depois, é tempo de conhecer o volume de negócios, remunerações e horas trabalhadas na indústria em dezembro.