5 estratégias para aumentar as suas poupanças

A poupança dos portugueses disparou, durante os meses de confinamento, para níveis recorde. Mas, muito deste dinheiro continua parado no banco sem render, ou em depósitos a prazo com taxas zero. Conheça cinco estratégias de investimento para aumentar as poupanças, sem perder o foco nos seus objetivos e seguindo sempre o seu perfil de risco.

