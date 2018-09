A semana em oito gráficos: Itália quebra bolsas e catapulta juros. Petróleo soma e segue

Bolsas do Velho Continente com tendência mista As principais praças da Europa Ocidental registaram uma tendência mista esta semana, mas com mais pendência para o vermelho. Em alta no saldo semanal estiveram apenas os índices britânico e português. As bolsas foram abaladas pelos receios em torno do orçamento de Itália para 2019, que prevê um défice superior ao que a Comissão Europeia pretendia.

PSI-20 avança 0,25% na semana O índice de referência nacional somou 0,25% no cômputo da semana, reduzindo para 0,53% a sua queda no acumulado do ano. A praça lisboeta foi sustentada sobretudo pela Galp Energia, o que compensou a perda superior a 1% do PSI-20 na sexta-feira muito à conta do BCP e EDP. Na quinta-feira, a eléctrica presidida por António Mexia disse que deverá ter prejuízos devido à disputa das rendas de energia com o Governo.

Galp Energia lidera subidas na praça lisboeta A Galp valorizou 4,05% na semana, sustentada pela subida dos preços do petróleo e também pela notícia de que o fundo de investimento norte-americano BlackRock mais do que duplicou a sua posição na petrolífera, passando a deter 5%.

Indivior penaliza desempenho do Stoxx600 A farmacêutica britânica Indivior foi a cotada com maiores perdas esta semana no índice de referência europeu Stoxx600, ao recuar 29,20%. A empresa cotada na bolsa de Londres foi sobretudo pressionada pelo facto de ter revisto em baixa as estimativas para as suas vendas.

A. O. Smith pressiona S&P 500 A fabricante norte-americana de aquecedores e caldeiras residenciais e comerciais A. O. Smith Corporation perdeu 10,31% esta semana, tendo sido a cotada do Standard & Poor’s 500 que mais caiu, contribuindo para a perda agregada de 0,38% do índice. A penalizar a cotada estiveram vários “downgrades” por parte de casas de investimento depois da revisão em baixa das projecções para os lucros do terceiro trimestre.

Atenuar de tensões EUA-China sustenta dólar O dólar registou um saldo semanal positivo face ao euro e à libra esterlina. Na sexta-feira estabeleceu-se em máximos de duas semanas no índice da Bloomberg que mede o comportamento da moeda americana relativamente a um cabaz das principais divisas mundiais, beneficiando do atenuar da disputa comercial com a China e das perspectivas de negociação de um acordo de livre comércio com o Japão. Já o euro teve a pressão suplementar do receio dos mercados quanto às consequências, para Itália e para a Zona Euro, provocadas pelos objectivos orçamentais do governo transalpino em funções há quatro meses.

Petróleo sobe com menor oferta do Irão e Venezuela O preço do Brent do Mar do Norte, crude de referência para as importações portuguesas negociado no mercado londrino, esteve em alta esta semana nos mercados internacionais e marcou o quinto trimestre consecutivo de subidas, naquela que é a mais longa série de valorizações desde 2008. A contribuir esteve a menor oferta do Irão devido às sanções dos EUA e também a redução das exportações da Venezuela por conta de perturbações na sua indústria petrolífera. Isto ao mesmo tempo que grandes produtores, como a Arábia Saudita e a Rússia, terem indicado não estarem preparados para colmatar essas perdas no mercado.