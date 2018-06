A semana em oito gráficos: Petróleo brilha com OPEP e tensões comerciais pressionam bolsas

Só índices londrino e lisboeta escapam às quedas na Europa As principais praças da Europa Ocidental estiveram a subir na sexta-feira, mas os ganhos não foram suficientes para que o saldo semanal fosse positivo – com excepção das bolsas de Londres e de Lisboa, que conseguiram chegar ao verde. O escalar das tensões comerciais entre os EUA e vários parceiros, como a China, União Europeia e Índia, contribuiu para o mau desempenho na semana, com o índice alemão DAX a destacar-se nas perdas.

PSI-20 sobe timidamente na semana Além do índice londrino FTSE, o índice de referência nacional também conseguiu registar um saldo positivo no acumulado de segunda a sexta-feira, se bem que tímido. O PSI-20 somou 0,11%, sustentado por cotadas como a Altri e os CTT. As maiores quedas couberam à Mota-Engil e Navigator.

Ibersol valoriza mais de 7% A Ibersol teve o melhor desempenho da semana no PSI-20, a somar 7,14%. A empresa de restauração, dona de marcas como Pizza Hut, KFC e Pans, fechou os primeiros três meses do ano com lucros de 3,47 milhões de euros – um resultado líquido que ultrapassou em 70% o do mesmo período do ano anterior.

STMicroelectronics penaliza desempenho do Stoxx600 A STMicroelectronics, fornecedora franco-italiana de soluções de semicondutores, foi a cotada que mais penalizou esta semana o índice de referência europeu Stoxx600, ao cair 10,24%, impulsionada pela obtenção de novas patentes. Do lado contrário, as acções da Inmarsat subiram mais de 15% na semana, depois de a empresa de satélites norte-americana EchoStar ter revelado que já detém uma posição de 3% na sua rival britânica.

Red Hat pressiona tendência do S&P 500 A norte-americana de software Red Hat perdeu 16,82% esta semana, tendo sido a cotada do Standard & Poor’s 500 que mais terreno cedeu, contribuindo para a perda agregada de 0,69% do índice. A pressionar esta cotada esteve a projecção dos lucros para o ano fiscal de 2019, que ficou abaixo do que era esperado pelo consenso do mercado. Só na sexta-feira a Red Hat perdeu mais de 12%, no pior dia desde Dezembro de 2016.

Euro valoriza face à nota verde O euro ganhou terreno face ao dólar no cômputo da semana, tendo na sexta-feira beneficiado de bons dados económicos, já que o índice compósito de gestores de compras (PMI) da IHS Markit de Junho aumentou de 54,1 para 54,8 pontos. Além deste factor de fortalecimento do euro, a nota verde esteve a ser pressionada durante a semana pela escalada das tensões comerciais.

Petróleo distingue-se nas subidas com ajuda da OPEP A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) iniciou ontem em Viena uma reunião de dois dias, tendo sido logo avançado que poderia anunciar um aumento da produção na ordem de um milhão de barris por dia – o que, efectivamente, se traduzirá em 600.000 barris diários, já que os membros do cartel não têm capacidade para incrementar a oferta naquela proporção. Além disso, como se espera menos um milhão de barris por dia no mercado a partir do quarto trimestre, à conta das reduções de produção da Venezuela e do Irão, o aumento previsto não irá compensar essa perda, o que está a deu gás às cotações do crude, com o Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – a destacar-se e a registar uma valorização semanal de 1,58%.