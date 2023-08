A semana em oito gráficos: "Tempestade perfeita" abala mercados em pleno verão

O mercado acionista viveu uma “tempestade perfeita”, que conjugou as perspetivas sobre subida dos juros, as preocupações sobre a economia chinesa e a fraca liquidez no verão. No mercado obrigacionista, os juros agravaram-se, enquanto o ouro perdeu o brilho e o petróleo aliviou.

“Sell-off” nas bolsas europeias As principais praças europeias fecharam a semana no vermelho, com perdas superiores a 1%. Os investidores estiveram atentos ao setor imobiliário chinês, que viu mais um gigante tremer, e avaliaram o futuro da política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana. As principais praças europeias fecharam a semana no vermelho, com perdas superiores a 1%. Os investidores estiveram atentos ao setor imobiliário chinês, que viu mais um gigante tremer, e avaliaram o futuro da política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana. PSI com menor recuo na Europa A bolsa de Lisboa registou a perda mais ligeira entre as principais praças europeias, tendo ainda assim terminado a semana abaixo do limiar dos seis mil pontos. Entre os pesos pesados, Jerónimo Martins e EDP Renováveis foram as cotadas que mais pressionaram o PSI. A bolsa de Lisboa registou a perda mais ligeira entre as principais praças europeias, tendo ainda assim terminado a semana abaixo do limiar dos seis mil pontos. Entre os pesos pesados, Jerónimo Martins e EDP Renováveis foram as cotadas que mais pressionaram o PSI. EDP Renováveis em mínimos de 2021 A Greenvolt perdeu mais de 4% e EDPR 3,79%, numa semana em que as “utilities” europeias desvalorizaram. Quinta-feira, as ações da eólica do grupo EDP derraparam para mínimos de março de 2021. Do lado dos ganhos, o BCP comanda após duas semanas em terreno negativo. A Greenvolt perdeu mais de 4% e EDPR 3,79%, numa semana em que as “utilities” europeias desvalorizaram. Quinta-feira, as ações da eólica do grupo EDP derraparam para mínimos de março de 2021. Do lado dos ganhos, o BCP comanda após duas semanas em terreno negativo. Contas pressionam ações da Adyen A Adyen registou a maior perda semanal do Stoxx 600. Na quinta-feira, as ações registar o maior tombo de sempre, após os resultados trimestrais terem desiludido os analistas. As receitas de 739.1 milhões de euros ficaram abaixo das estimativas de 776,5 milhões de euros. A Adyen registou a maior perda semanal do Stoxx 600. Na quinta-feira, as ações registar o maior tombo de sempre, após os resultados trimestrais terem desiludido os analistas. As receitas de 739.1 milhões de euros ficaram abaixo das estimativas de 776,5 milhões de euros. Títulos da Tesla despistam-se A Tesla perdeu 11%, no mesmo período em que a fabricante automóvel lançou duas versões mais baratas dos dois modelos mais caros nos EUA. O objetivo é aumentar as vendas numa altura em que os juros elevados estão a penalizar o crédito automóvel. Também na China já houve cortes nos preços. A Tesla perdeu 11%, no mesmo período em que a fabricante automóvel lançou duas versões mais baratas dos dois modelos mais caros nos EUA. O objetivo é aumentar as vendas numa altura em que os juros elevados estão a penalizar o crédito automóvel. Também na China já houve cortes nos preços. Iene renova mínimos de novembro O iene continua a desvalorizar face ao dólar. Na quinta-feira, a divisa japonesa contabilizou uma queda de 2,34% para 146,56 dólares, como não era visto desde novembro do ano passado, mês em que o Banco do Japão (BoJ) decidiu intervir no mercado cambial para sustentar a moeda nipónica. O iene continua a desvalorizar face ao dólar. Na quinta-feira, a divisa japonesa contabilizou uma queda de 2,34% para 146,56 dólares, como não era visto desde novembro do ano passado, mês em que o Banco do Japão (BoJ) decidiu intervir no mercado cambial para sustentar a moeda nipónica. Ouro perde o brilho pela quarta semana O ouro caminha para uma quarta semana de perdas, diante da perspetiva de que a Fed possa manter a sua política monetária restritiva durante algum tempo. Os dados divulgados esta semana dão sinais de uma economia resiliente, capaz de resistir a este tipo de política do banco central. O ouro caminha para uma quarta semana de perdas, diante da perspetiva de que a Fed possa manter a sua política monetária restritiva durante algum tempo. Os dados divulgados esta semana dão sinais de uma economia resiliente, capaz de resistir a este tipo de política do banco central. Juros agravam-se a nível global A preocupação em torno da economia chinesa, a par das perspetivas sobre as políticas monetárias levadas a cabo pelos bancos centrais levaram os juros de várias dívidas soberanas a agravarem-se em todo o mundo e as “yields” das obrigações dos países da Zona Euro não foram exceção. A preocupação em torno da economia chinesa, a par das perspetivas sobre as políticas monetárias levadas a cabo pelos bancos centrais levaram os juros de várias dívidas soberanas a agravarem-se em todo o mundo e as “yields” das obrigações dos países da Zona Euro não foram exceção. Ver o primeiro Ver o último Fábio Carvalho da Silva fabiosilva@negocios.pt 09:30









